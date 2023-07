Negli ultimi giorni i bianconeri hanno avuto diversi contatti con il Monza per capire la situazione legata all'esterno sinistro. I bianconeri potrebbero fare un investimento in quella zona di campo qualora dovessero partire uno o più esterni mancini

Una girandola di esterni sinistri potrebbe cambiare il mercato della Juventus . Il Sassuolo, infatti, è a un passo da Viña della Roma, operazione che ha sbloccato la cessione di Kyriakopoulos, esterno neroverde, al Monza . Questo a sua volta potrebbe liberare Carlos Augusto : sull'esterno mancino brasiliano c'è l'interesse dell'Inter - qualora dovesse uscire Gosens - ma anche della Juventus . Negli ultimi giorni i bianconeri hanno avuto diversi contatti con i biancorossi per capire la situazione legata al giocatore .

Operazione legata all'uscita di uno o più esterni sinistri

Qualora dovessero partire uno o più esterni sinistri la Juventus potrebbe decidere di fare un investimento importante in quella zona del campo e puntare Carlos Augusto. Ancora incerto, infatti, il futuro di Luca Pellegrini su cui c'è l'interesse della Lazio, così come quello di Andrea Cambiaso, che potrebbe essere in uscita, e Alex Sandro.