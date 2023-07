Il Milan ha ufficializzato l'ingaggio dell'esterno nigeriano dal Villarreal. Queste le prime parole di Chukwueze in rossonero: "I tifosi mi hanno convinto a venire qui. Anche Osimhen mi ha consigliato di firmare". Sugli obiettivi: "Credo che in Serie A io possa crescere ancora giocando con i miei nuovi compagni e non vedo l'ora di incontrarli e iniziare questa avventura" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Samuel Chukwueze è un nuovo giocatore del Milan. Si è chiusa con l'annuncio ufficiale da parte dei rossoneri la trattativa che ha portato l'esterno nigeriano dal Villarreal in Serie A. Il giocatore arriva a titolo definitivo con un contratto fino al 2028. "Quando ho saputo che il Milan mi voleva acquistare ero veramente nervoso (ride, ndr). La mia prima impressione è arrivata dai tifosi, mi hanno fatto venire qui. Il modo in cui continuavano ad inviarmi messaggi, taggandomi, dicendomi di venire qui. È stato veramente ciò che mi ha fatto venire qui perché tutti i messaggi su Instagram erano fantastici - dice - Questo è quello che mi ha fatto venire qua. Quando il mio agente mi ha detto di questo interesse pensavo che stesse scherzando, ma quando mi ha inviato la bozza del contratto del Milan mi sono detto: 'Oh, vediamo un po' com'è'. Non ci ho pensato due o tre volte, ho detto: 'Ok, credo che devo fare questo passo con il Milan'".

"So che in Serie A posso crescere ancora" Il nigeriano è cresciuto molto durante la sua militanza al Villarreal: "In sei anni continui ad imparare. Ogni anno, ogni volta, continui ad imparare. Credo che sia la cosa più importante. In sei anni in Spagna ho imparato così tanto e mi sono abituato al calcio europeo - spiega ancora - Fare questo tipo di progressi nella mia carriera credo che sia la cosa più importante per me. Non vedo l'ora di iniziare a giocare qui perché qui posso crescere ancora di più. Non vedo l’ora di sentire i cori dei tifosi. Questa è la cosa che sto aspettando di più".

"Osimhen mi ha detto che il Milan è un club stupendo" A consigliare Chukwueze anche Victor Osimhen, compagno di nazionale e attaccante del Napoli: "L'ultima volta che ci siamo sentiti mi ha detto di non esitare a firmare con il Milan perché è un club bello e ha tifosi stupendi. Gli ho chiesto di dirmi di più a riguardo, di come ci si sente a giocare contro di loro, mi ha detto che i tifosi rossoneri sono incredibili, sono pazzi per il calcio. Gli ho detto: 'Spero che tu sappia che ti batterò'. Mi ha detto 'Vedremo'. È veramente un bravo ragazzo. Ha giocato un ruolo importante nel farmi venire al Milan perché mi ha detto che dovevo venire in Italia'.

"Il mio milanista preferito è Ricardo Kakà: che gol allo United in Champions" Chukwueze si aggregherà ai suoi nuovi compagni al rientro dal tour negli Stati Uniti: "Non vedo l’ora di incontrarli di persona perché credo che siano delle persone fantastiche. Li ho visti giocare e non vedo l’ora di giocare con loro, penso che mi possano migliorare. Vedendoli giocare nelle coppe europee, mi hanno fatto un’ottima impressione". Sui rossoneri del passato: "Quando ero un ragazzino seguivo Ricardo Kaká. Il gol che ha segnato in Champions League contro il Manchester United. Quando ha toccato il pallone con la testa e i difensori si sono scontrati è stato incredibile".