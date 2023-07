La Lazio non molla la presa su Djibril Sow, centrocampista di proprietà dell'Eintracht Francoforte. Il Siviglia si è inserito nella corsa per il calciatore svizzero, che nelle scorse ore ha parlato con Maurizio Sarri. Nonostante il pressing degli spagnoli, per il centrocampista il club biancoceleste resta la prima scelta. A breve prenderà una decisione.