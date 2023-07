Il difensore, svincolato dopo la fine del contratto con l'Inter, è più vicino ad accettare la proposta dei rossoblù. Per il centrocampo è in arrivo l'ex Sampdoria Thorsby, oggi all'Union Berlino

In arrivo l'ex Samp Thorsby

I movimenti in entrata del Genoa non riguardano però solo D’Ambrosio. È vicino a fa ritorno a Genova, ma questa volta sponda rossoblù, Morten Thorsby, centrocampista norvegese classe 1996 oggi di proprietà dell’Union Berlino ma che in passato ha giocato con la Sampdoria (98 presenze e 8 gol in blucerchiato). I due club sono al lavoro e si sta cercando di chiudere l’operazione, così da portare presto il centrocampista alla corte di Gilardino.