Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il presidente Lotito e Sarri: si proverà a risolvere le tensioni, individuando profili graditi a entrambi così da sbloccare un mercato al momento fermo in entrata (eccezion fatta per Castellanos). Ma non sono del tutto da escludere colpi di scena

Un faccia a faccia chiarificatore per cercare di superare le tensioni delle ultime settimane e sbloccare un mercato che fino a questo momento non ha accontentato le richieste dell’allenatore della Lazio. Nei prossimi giorni Claudio Lotito e Maurizio Sarri si incontreranno, si parleranno e proveranno a trovare un punto di incontro così da sbloccare una compagna acquisti che al momento fa registrare solo il nome di Castellanos alla voce nuovi arrivi, con invece l’addio di Milinkovic-Savic che pesa e non poco nel valore assoluto della rosa biancoceleste.

Le richieste (non accontentate) di Sarri A inizio mercato Sarri aveva fatto delle richieste precise: un terzino sinistro (il ritorno di Pellegrini dopo il prestito dalla Juve), un centrocampista centrale, una mezzala (Zielinski) e un attaccante esterno (Berardi). Profili che però non collimano con le idee di Lotito che per calciatori vicini ai 30 anni non intende spendere certe cifre, tra cartellini e ingaggi. Lotito dal canto suo ha proposto altri nomi, da Fred a Paredes, che però non hanno trovato il gradimento di Sarri. Che, ricordiamo, avrebbe voluto i nuovi già a inizio del ritiro, visto che per entrare bene nei suoi meccanismi di gioco serve tempo.