Dopo l'ufficialità del passaggio all'Al Nasr, Gabbiadini ha salutato la Sampdoria tramite un post sul suo profilo Instagram: "Ormai mi conoscete bene: non sono un tipo da tante parole. Per questo mi sento di dirvi soltanto GRAZIE! Grazie per avermi accolto dieci anni fa e avermi fatto subito respirare aria di casa. Grazie per l'affetto, il calore, la passione che mi avete sempre dimostrato. Gol, vittorie, sconfitte. Gioie, dolori, soddisfazioni. Abbiamo vissuto insieme tanti momenti, ricordi speciali che resteranno indelebili nella mia mente ma soprattutto nel mio cuore. Grazie anche a tutti i miei compagni di squadra, allenatori, direttori e a tutti i ragazzi dietro le quinte che sono fantastici. Grazie ai tifosi che sono sempre stati al mio fianco nei momenti belli ma anche nei momenti più difficili. Un GRAZIE enorme a tutti dalla mia famiglia per questi anni passati con voi. Ciao Sampdoriani, vi porterò per sempre con me".