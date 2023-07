Calciomercato

Aké rinnova con il Manchester City fino al 2027. In Serie A Machin prolunga fino al 2026 col Monza, Pedro ha rinnovato con la Lazio per un'altra stagione (e opzione per un ulteriore anno). Nuovo accordo anche per Di Lorenzo, fino al 2028 col Napoli. All'estero prolungano Can col Dortmund (2026) e l'ex Psg Gameiro con lo Strasburgo (2024). Ecco tutti i rinnovi più recenti in Italia e in Europa