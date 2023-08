Nel giorno della presentazione di Benoit Costil, nuovo portiere dei campani, il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha fatto il punto sul mercato: "Siamo interessati a Miretti e ad altri calciatori". E su Dia: "Giocatore fortissimo" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

La presentazione di Costil, nuovo portiere della Salernitana arrivato dopo l'ultima esperienza al Lille, è stata l'occasione per il ds Morgan De Sanctis per fare il punto della situazione. Tra entrate e uscite, il mercato dei campani è in fermento, con l'ex Roma che assicura come la proprietà stai facendo il possibile "per garantire una crescita veloce e fatta per bene".

"Miretti ci interessa. Sousa? Dichiarazioni comprensibili" Così il dirigente sul mercato, e sulle recenti frasi di Sousa che lamentava un ritardo in sede di trattative: "Abbiamo le idee chiare. Siamo interessati a Miretti e ad altri calciatori. Alcuni nomi però non sono usciti. Vogliamo fare quattro o cinque operazioni in entrata, poi ci sono delle uscite da fare. E’ un lavoro complicato, ma sono fiducioso. Sousa? Negli anni in cui sono stato nel calcio ho vissuto periodi di preparazione col mercato aperto. Le sue dichiarazioni sono fisiologiche, il suo stato d'animo è comprensibile. La società ha già investito circa 20 milioni per riscattare Dia e Pirola, abbiamo rinnovato il contratto di Ochoa e preso Costil. La proprietà è forte e sta garantendo una crescita veloce e fatta per bene. Non c’è tensione, faremo tutto ciò che c’è da fare". approfondimento -1 mese a fine mercato: chi ha più esuberi in A

"Dia spero resti. Coulibaly e Mazzocchi via? Difficile" Una speranza su Dia: "Un giocatore fortissimo, ha sofferto un intervento a fine maggio per la pulizia del menisco. Sta svolgendo un recupero giusto che in questo momento prevede la riatletizzazione ed il ricondizionamento per poterlo vedere in campo. Non siamo preoccupati, anzi ci stiamo prendendo la dovuta cautela perché immaginiamo che Dia, visto che non sono arrivate offerte ufficiali, possa restare con noi. Lo faremo rientrare quando sarà al top della condizione perché è un patrimonio". E sulla permanenza di Mazzocchi e Lassana Coulibaly, il direttore sportivo non sembra avere dubbi: "Siamo lontani dall'immaginare che la Salernitana possa rinunciare a questi giocatori che sono parte integrante del nostro progetto tecnico".

Costil: "Ho ancora ambizione" Nonostante i 36 anni, Benoit Costil ha ancora voglia di mettersi in gioco: "Ho già conosciuto la città di Salerno. Venti anni fa feci un torneo con la Francia e rimasi piacevolmente colpito. Sousa mi ha parlato dell'atmosfera e della grande passione dei tifosi, quindi non vedo l'ora di giocare all'Arechi. Ho 36 anni ma ancora tanta passione. La Serie A mi piace, la mia ambizione è che la squadra faccia bene. Il mio obiettivo è aiutare il mio collega Ochoa e tutta la squadra a raggiungere la salvezza".