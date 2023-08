Maurizio Sarri sta per ricevere il rinforzo per il suo centrocampo . La Lazio , al lavoro da tempo, ha infatti trovato l'accordo verbale con Daichi Kamada , svincolato dopo l'ultimo anno in Bundesliga , con la maglia dell' Eintracht Francoforte .

Lazio-Kamada, i dettagli

Il club biancoceleste ha l'intesa verbale con Kamada. In attesa delle firme si va verso la chiusura della trattativa: per il giapponese pronto un contratto biennale con opzione per un anno. Per lui ingaggio da 3 milioni più bonus e firme attese giovedì. Intanto, vicino anche Isaksen dal Midtjylland: accordo con l'esterno offensivo classe 2001. Si punta a chiudere entro lunedì col club per 12 milioni di euro.