Se da un lato l'Atalanta sta per cominciare il suo ottavo campionato di fila con Gian Piero Gasperini in panchina, dall'altro c'é chi, nello stesso lasso di tempo, ne ha cambiati 15. Il neopromosso Genoa spera di aver trovato stabilitá con Gilardino, mentre in "doppia cifra" ci sono anche Cagliari, Salernitana, Empoli e Udinese. Tra le big é la Lazio quella che ha registrato più continuità in panchina. Ma chi ha cambiato di più e chi di meno?

