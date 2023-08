Il centrocampista classe 1997 dice addio alla Fiorentina dopo quattro stagioni: saluta la Serie A e vola in Premier, dove indosserà la maglia del Bournemouth. Affare da 12 milioni di euro più bonus: venerdì la partenza per l'Inghilterra CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

Gaetano Castrovilli lascia la Fiorentina. Il centrocampista classe 1997 giocherà in Premier League, al Bournemouth: prevista per venerdì la partenza verso l'Inghilterra per sostenere le visite mediche e per la firma del contratto.

Castrovilli-Bournemouth, le cifre La Fiorentina incasserà dalla cessione del suo centrocampista circa 12 milioni di euro più bonus: venerdì la partenza per l'Inghilterra. Squadra viola che era da tempo in trattativa con il giocatore per il rinnovo del contratto, in scadenza al 30 giugno 2024. approfondimento Infantino alla Fiorentina: gli acquisti ufficiali

Castrovilli, i numeri in viola Sono state 26 le presenze nell'ultima stagione alla Fiorentina di Gaetano Castrovilli. Condizionato da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per diversi mesi, ha collezionato 4 reti: 2 in Serie A e 2 in Conference League. 125 le partite totali giocate in maglia viola nei quattro anni a Firenze: 13 i gol complessivi, 8 gli assist.