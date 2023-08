Era il 3 agosto di quattro anni fa quando Lukaku fu un giocatore della Juventus… per un giorno. Accordo trovato con il Manchester United, ma affare poi sfumato perché Dybala rifiutò di accasarsi ai Red Devils. Qualche giorno dopo, la Joya segnò in amichevole ed esultò mostrando il nome sulla maglia: proprio come Vlahovic, oggi coinvolto in un nuovo scambio che porterebbe Lukaku in bianconero

Quante coincidenze con il caso Vlahovic

Uno scambio in ballo, un club inglese (ieri lo United, oggi il Chelsea) che vuole liberarsi di Lukaku, una pedina di scambio che forse “pedina” non vuole essere: vi ricorda qualcosa? Le coincidenze con il “caso Vlahovic” di oggi sono parecchie, e a queste si aggiunge anche l’esultanza dell’attaccante serbo dopo il gol in amichevole al Real Madrid. Identica a quella di Dybala nel 2019, qualche giorno dopo il suo “no” allo United, quando aveva ormai deciso di restare alla Juve, lo scambio con Lukaku era già saltato e il belga si era già vestito di nerazzurro. Nome e numero ben in vista, una doppia dichiarazione d’appartenenza: io resto qui – appartengo a questa maglia –, ma anche questa maglia mi appartiene. Questo numero, nel caso specifico di Vlahovic, che dopo il gol nell’amichevole contro il Real Madrid ha voluto ribadire anche su Instagram di sentirsi il “9” di questa Juventus, quasi a voler allontanare l’ingombrante ombra di Lukaku che se ne vorrebbe appropriare. Dybala, come detto, se ne era già liberato. Motivo per cui la sua esultanza dell’epoca, dopo un gol decisivo in amichevole contro la Triestina (era il 17 agosto 2019), suonò come un “io sono rimasto qui, questa maglia è mia”. Vlahovic, forse, ha voluto lanciare un segnale…