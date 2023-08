La Roma non si concentra solo sulle entrate: i giallorossi, sempre a caccia di un centrocampista e di un attaccante che sostituisca l'infortunato Abraham, sono alle prese anche con le uscite. Salutato Villar, ceduto a titolo definitivo al Granada per 1,5 milioni di euro, il prossimo che potrebbe lasciare Trigoria è Roger Ibanez, sul quale c'è forte l'interesse soprattutto del Nottingham Forest. Dopo le tante cessioni di giocatori in esubero (Reynolds, Shomurodov, Vina, Perez e Kluivert, oltre per l'appunto Villar) e di alcuni giovani per riuscire a coprire i 30 milioni di plusvalenza chiesti dalla Uefa entro il 30 giugno (Volpato, Tahirovic, Missori), il brasiliano è l'unico vero pezzo forte in uscita a disposizione di Pinto per poter mettere da parte un tesoretto da poter reinvestire sul centrocampista e soprattutto sull'attaccante (nel frattempo sono sfumati certamente Scamacca, che ha accettato l'Atalanta, e Morata, che ha pubblicamente ringraziato per l'interesse ma respinto la destinazione giallorossa). Un tesoretto da almeno 25 milioni, la cifra che gli inglesi hanno offerto per portare oltre manica il difensore, e che a breve potrebbero mettere sul piatto anche gli arabi dell'Al-Ahli. Una cessione quasi già preventivata quella di Ibanez dai giallorossi, che si sono cautelati con l'acquisto di Ndicka a parametro zero, difensore mancino che giocherebbe proprio come centrale di sinistra al posto del brasiliano, e con il ritorno di Llorente, jolly difensivo che può ricoprire tutte le posizioni di uno schieramento a tre. Insomma, tutto lascia pensare che alla fine la cessione di Ibanez arriverà: bisogna solo capire quando e a chi.