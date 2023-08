Il giapponese è pronto a diventare un nuovo giocatore biancoceleste. Dopo la prima parte di visite svolte ieri, Kamada è arrivato per completare i test medici. Dopo firmerà un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno. Arriva alla Lazio a parametro zero dall'Eintracht Francoforte

