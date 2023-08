Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato ai giornalisti presenti all'esterno della sede dell'Inter dopo la visita con la dirigenza nerazzurra: "Felice qui. Lui tra i migliori al mondo, normale attiri le attenzioni di grandi club. Ma è il capitano dei nerazzurri" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

L'Arabia, le ambizioni personali e il futuro in maglia Inter di Lautaro Martinez: così l'agente dell'argentino Alejandro Camano al termine della visita nella sede nerazzurra di quest'oggi, 4 agosto. "Se resta al 100% ? A lui piace l'Inter, e all'Inter piace lui".

"Lautaro è il capitano dell'Inter e qui è felice" Una visita per certi versi già programmata in casa Inter, come lo stesso Camano ammette: "Una volta all'anno parliamo della situazione generale, è una situazione speciale di mercato per Lautaro. Lui è il capitano dell'Inter, è molto felice qui e il club ha un progetto sportivo molto buono. Stiamo parlando della possibilità che Lautaro possa diventare ancora più felice. Abbiamo tempo per parlare del futuro. Adesso tranquillità".

"Lautaro nella Top3 dei migliori al mondo" Competitività e ambizione, le parole chiavi per Lautaro: "Ci sono grandi squadre che fanno grandi investimenti. Lautaro è nella top 3 dei migliori attaccanti del mondo. Lautaro è un uomo dell'Inter ed è molto felice qui. C'è grande tranquillità. Non contano solo i soldi, contano anche le situazioni, avere una squadra che possa giocarsela su tutti i fronti. Lui è molto competitivo, vuole aiutare l'Inter a vincere tutto, il campionato e le coppe. La squadra è forte, e a Lautaro piace giocare in un'Inter molto forte".

L'Arabia, il Real e il futuro: "Crede nel progetto Inter"

Inevitabilmente, un passaggio anche sulle indiscrezioni di mercato delle scorse settimane: "Resta al 100%? A Lautaro piace stare all'Inter adesso, e all'Inter piace che Lautaro resti. Lavoriamo per far sì che tutti siano felici. Offerte dall'Arabia Saudita? Parlo sempre con tutti, e un attaccante da Top3 è sempre nella testa dei migliori direttori sportivi del mondo. Io parlo sempre con tutti, però Lautaro è il capitano dell'Inter, e questo è molto importante per noi. Il Real Madrid è una delle squadre più importanti del mondo, a qualsiasi giocatore piacerebbe giocarci. Ma ripeto una cosa importante. Lautaro gioca nell'Inter, la squadra che ha giocato la finale di Champions League. Oggi ci sono due squadre molto forti, ovvero Manchester City e Inter. Lautaro gioca nella squadra numero due d'Europa. La realtà è che quando un giocatore ha il senso di appartenenza che Lautaro ha nei confronti dell'Inter, i soldi non sono tanto importanti. Lautaro è il capitano dell'Inter, e oggi pensa solo all'Inter. Io parlo solo di quello che vedo ora. Sono un procuratore, lavoro per Lautaro e Lautaro crede nel progetto dell'Inter".

"Hakimi? Ha tre anni di contratto con il Psg"

Tra gli assistiti di Camano, c'è anche l'ex Inter Hakimi: "A lui piace tanto l'Inter, non perde occasione per venire a San Siro a vedere una partita, ma a oggi Hakimi è un giocatore del PSG. Non so cosa accadrà in futuro, ma a oggi ha altri 3 anni di contratto con il PSG".