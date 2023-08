Charles De Ketelaere sta sciogliendo definitivamente le riserve sul suo futuro ed è sempre più indirizzato verso l'Atalanta. Il centrocampista è in uscita dal Milan, che ha già raggiunto l'accordo con i nerazzurri per la cessione del belga in prestito (per 3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 22 più 4 di bonus. Ora manca solamente il "sì" definitivo del calciatore, che è pronto a una nuova esperienza in Serie A.