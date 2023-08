I giallorossi stanno trattando con l'Al-Ahli per la cessione del difensore brasiliano ma non è ancora stato raggiunto l'accordo. Sul calciatore c'è anche il Nottingham Forest, che ha già presentato un'offerta che non è stata ritenuta adeguata. La Roma ha fissato il prezzo: la richiesta è di circa 35 milioni di euro (tra parte fissa, bonus e percentuale sulla futura rivendita)

Ci sono due squadre interessate a Roger Ibanez. La Roma sta trattando con l'Al-Ahli, club della Saudi Pro League, per la cessione del suo difensore: non c'è ancora l'accordo tra i due club, che stanno continuando a negoziare. Non ci sono solo gli arabi, però, sul centrale brasiliano: ai giallorossi, infatti, è arrivata anche l'offerta del Nottingham Forest che non è stata ritenuta all'altezza. La Roma, infatti, ha fissato il prezzo per cedere Ibanez: i giallorossi vogliono arrivare a circa 35 milioni di euro (tra parte fissa, bonus e percentuale sulla futura rivendita) e c'è fiducia di venderlo alle proprie condizioni.