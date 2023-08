Nel corso di un'intervista alla radio Transamérica, dopo la sfida contro il Santos in Copa Libertadores, il portiere dell'Athletico Paranaense ha confermato l'interesse per l'Inter: "Ho una proposta e ne ho già parlato con la dirigenza..."

L'Inter si rifà il look tra i pali, dopo aver definito l'ormai imminente arrivo di Sommer (lo svizzero sarà il titolare) si cerca un vice di livello. La dirigenza nerazzurra guarda oltre oceano: l'obiettivo è Bento, numero 1 dell'Athletico Paranaense. A confermarlo è lui stesso alla radio Transamérica: "Sì, ho una proposta dall'Inter e ne ho già parlato con la dirigenza. Il mio sogno è nelle mani del presidente".

La clausola rescissoria sul contratto

Il giocatore è legato alla squadra brasiliana con un contratto fino al 2026, sullo stesso vige una clausola rescissoria da ben 60 milioni di euro. Bento Matheus Krepski, per tutti Bento, ha 24 anni, 1,90 metri di altezza, buoni riflessi e piede educato: in Brasile parlano già di predestinato. Inoltre il ragazzo ha passaporto italiano, è perciò comunitario, un ulteriore vantaggio per Simone Inzaghi.