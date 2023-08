L'esterno offensivo classe 2001, acquistato dal Midtjylland per 10 milioni di euro più bonus, nella serata di oggi (domenica 6 agosto) arriverà a Fiumicino: lunedì visite mediche e firma sul contratto quinquennale

Dopo Kamada, Maurizio Sarri potrà presto contare su un nuovo rinforzo di valore nella rosa biancoceleste che si prepara ad affrontare la nuova stagione sportiva. La Lazio, infatti, nella serata di domenica 6 agosto accoglierà all’aeroporto di Fiumicino Gustav Isaksen (ulteriore conferma arriva dall’indizio social pubblicato dalla Lazio, foto in basso), esterno destro offensivo classe 2001 prelevato dal Midtjylland per 10 milioni di euro più bonus. Col giocatore l’accordo, invece, è stato trovato sulla base di un contratto per le prossime cinque stagioni.