Calciomercato, le news di oggi in diretta

Proseguono le negoziazioni tra Roma e Santos per Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 nel giro delle nazionali brasiliane (ha fatto molto bene in Under 20). Il calciatore, cercato nei mesi scorsi anche dalla Lazio, continua a spingere per trasferirsi in giallorosso: lui e la sua famiglia vogliono sempre e ancora la Roma e sono in pressing per far sì che il trasferimento vada in porto.