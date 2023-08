Mentre Osimhen sarà assente nell'amichevole di domenica per un problema fisico, prende sempre più piede in tema rinnovo l'ipotesi dell'inserimento di due clausole nel contratto: una - con una determinata cifra - per l'Europa, e un'altra per l'Arabia, con un importo pari al doppio di quella del calcio europeo. Non è una novità l'attenzione di De Laurentiis per le clausole, come quella di Kim valida solo per l'estero

NAPOLI, NATAN È ARRIVATO IN ITALIA