Tempo di partenze in casa Lazio, la squadra di Sarri è pronta a salutare Maximiano: è ormai questione di tempo il suo trasferimento all'Almeria in Spagna, manca solo l'ok di Lotito. La società biancoceleste corre ai ripari e punta Emil Audero, estremo difensore della Sampdoria, pronto a sostituire il portoghese tra i pali.

La stagione di Maximiano Esordio ufficiale in Serie A con la Lazio il 14 agosto scorso contro il Bologna, appena 4' dal fischio d'inizio e subisce la sua prima espulsione in carriera. Si tratta del travagliato inizio, e probabilmente fine, dell'avventura di Maximiano in maglia biancoceleste. Da quell'episodio, infatti, il portoghese perde il posto da titolare a favore di Provedel e oggi, appena un anno dopo, pare già con le valige in mano: vicinissimo al trasferimento in Spagna, destinazione Almeria.



I numeri di Audero La Lazio guarda oltre e punta Emil Audero, portiere classe 1997 in forza alla Sampdoria dal 2018, la recente retrocessione della squadra blucerchiata potrebbe favorire l'operazione. Estremo difensore di livello, reattivo, abile nell'uscita bassa e promettente pararigori. Audero, 26 partite giocate e 39 gol subiti nella scorsa stagione prima di cedere il posto a Nicola Ravaglia da metà marzo per via di un problema alla spalla, andrebbe a sostituire Maximiano.