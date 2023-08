Gli azzurri aumentano il pressing per il centrocampista classe 2002, obiettivo del club da inizio mercato: per farlo partire, però, il Celta Vigo continua a chiedere i 40 milioni di euro della clausola rescissoria

Il Napoli continua a insistere per provare ad arrivare a Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo che è un obiettivo del club azzurro da inizio mercato. La società del presidente De Laurentiis ritiene lo spagnolo classe 2002 un talento su cui puntare con decisione – specialmente in caso di uscita di Zielinski – e sta provando a spingere con il Celta Vigo per arrivare a un accordo. Il club spagnolo però al momento continuare a chiedere 40 milioni di euro, il valore della clausola, per lasciarlo partire forte anche dei diversi interessi che ci sono per il ragazzo da molti club.