Ufficiale la firma del dopo Kim in casa Napoli. Per Natan operazione da 10 milioni più bonus con il Bragantino, al calciatore un contratto di 5 anni da 1.1 milioni più bonus. Le sue parole: "Ricambierò il supporto dei tifosi sul campo"

Il dopo Kim può iniziare. Natan è ufficialmente un giocatore del Napoli: Rudi Garcia ha il suo nuovo difensore centrale da schierare nella squadra campione d'Italia in carica. Dopo l'arrivo in Italia e il primo approccio col mondo Napoli a Castel di Sangro, anche la firma e l'annuncio, preceduto, come di consueto, dal messaggio di benvenuto del presidente De Laurentiis. "Voglio ringraziare tutti i tifosi - sono state le sue parole al club -, ricambierò il vostro supporto sul campo".