Calciomercato

Nuovo rinforzo in attacco per la Lazio, che presenta ufficialmente il danese Isaksen, prelevato dal Midtjylland per 10 milioni più bonus. Yann Sommer è un nuovo giocatore dell'Inter, mentre l'Atalanta annuncia Gianluca Scamacca e il Napoli ufficializza Natan. Si tratta solo degli ultimi colpi in Serie A: vediamo allora tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre del massimo campionato CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE