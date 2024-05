Il centrocampista 34enne a Radio Serie A ha annunciato che non rinnoverà il contratto con i rossoblù: "Gilardino mi ha comunicato due giorni fa che il mio contratto non sarà rinnovato e, per questo, il mio percorso con il Genoa termina qui". Per il futuro, non si esclude un possibile approdo in Eredivise

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT