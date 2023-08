Milan e Monza si sfidano all'U-Power Stadium per la prima edizione del trofeo "Silvio Berlusconi", in memoria dell'ex presidente di entrambe le società. Prove di campionato per i due allenatori: Pioli sostituisce l'infortunato Calabria con Kalulu e conferma i titolari già visti contro il Barcellona. Palladino conferma il 3-4-2-1 con il ritorno dal 1' di Mota

LE PAROLE DEI DUE ALLENATORI