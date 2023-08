Rinnovo Mario Rui: cosa è successo

In trattativa da settimane, il rinnovo di Mario Rui con il Napoli è in una fase di stallo. Questa insoddisfazione nasce da un impegno, secondo l’entourage del giocatore, non portato a termine da parte del presidente per il prolungamento contrattuale, in scadenza nel giugno del 2025. Motivo che ha portato alla decisione da parte dell'ex Empoli e Roma, con il terzino che avrebbe rinnovato con gli azzurri anche a cifre inferiori di quelle attuali.