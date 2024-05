Il Como, dopo essere tornato in Serie A, pianifica già la prossima stagione. Uno dei primi nomi per rinforzare la rosa è quello di Emil Audero, idea concreta per la porta. Ha trascorso l'ultima stagione come secondo di Sommer all'Inter, ma è ancora di proprietà della Sampdoria

Dopo aver festeggiato la promozione in Serie A, il Como è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Soprattutto in ottica calciomercato. Uno dei primi nomi sulla lista è quello di Emil Audero, idea concreta per la porta. L'intenzione del Como sarebbe quella di affiancarlo a Semper, il titolare dell'ultima stagione di Serie B. Il ventisettenne italo-indonesiano ha trascorso l'ultima stagione come secondo di Yann Sommer all'Inter, ma è ancora di proprietà della Sampdoria, che lo aveva ceduto in prestito ai nerazzurri la scorsa estate.