Ancora un po’ di pazienza. Poche ore per conoscere il nome del nuovo allenatore del Napoli. Uno due giorni, non di più, il limite temporale che si è imposto il club nella scelta del successore di Calzona. La trattativa in corso tra l’Atalanta e Gasperini, l’incertezza sulla decisione che prenderà l’allenatore, i tempi stessi della trattativa, hanno indotto il Napoli a intensificare i contatti con Antonio Conte. De Laurentiis non è più intenzionato ad aspettare. Il mercato alle porte, la necessità di pianificare una campagna acquisti che dovrà rilanciare le ambizioni azzurre hanno sensibilmente riavvicinato al Napoli l’ex allenatore del Tottenham che del resto è sempre stata l’altra prima scelta. Le parti nelle ultime ore avrebbero trovato un’intesa di massima anche sotto l’aspetto economico, ostacolo alla trattativa qualche settimana fa. Stefano Pioli, più abbordabile sotto questo aspetto, l’altro profilo tornato sul tavolo del presidente. Sarà lui a decidere, nelle prossime ore. Se aspettare Gasperini, o virare deciso su Conte. Questa volta manca veramente poco.