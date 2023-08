Tutto fermo al momento nella trattativa per portare il belga da Milano a Bergamo. Il motivo sono le elevate commissioni richieste dagli agenti del giocatore, così come l'ingaggio

Una trattativa che viaggiava spedita, quella tra il Milan e l'Atalanta per il passaggio di Charles De Ketelaere in nerazzurro, e che ad oggi registra una brusca frenata. C'è stato un incontro tra i due club che avevano già definito un accordo per il trasferimento del ragazzo a Bergamo, la dirigenza Atalanta, tuttavia, ha invece ritenuto troppo elevate le commissioni e l'ingaggio richiesti dall'entourage di De Ketelaere.

L'accordo tra Milan e Atalanta Milan e Atalanta hanno già un accordo per definire il trasferimento di De Ketelaere in nerazzurro, l'operazione avverrà in prestito con diritto di riscatto con i bergamaschi che pagheranno una base fissa per il prestito oneroso di circa 3 milioni, mentre l'opzione di riscatto concordata è di 22 milioni, a cui se ne possono aggiungere 4 di bonus.