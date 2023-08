Nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, "SuperPippo" è stato ospite di Speciale Calciomercato. Sulla vicenda Reggina: "Dispiace, una piazza così deve tornare in alto. Sognavo la Serie A in tre anni... Cosa farò ora? Dopo Brescia e Reggio Calabria, adesso ho bisogno di staccare un attimo per godermi la famiglia. Ma basta l'affetto che sento in giornate come questa, con i tanti auguri, a tenere alta la passione"