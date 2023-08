Roberto Calenda, agente dell'attaccante nigeriano, è ancora a Castel di Sangro e in giornata ha incontrato de Laurentiis e Chiavelli. Mercoledì sera è previsto un nuovo appuntamento, con le parti che cercano un punto di incontro per trovare l'intesa definitiva. Al momento dall'Arabia Saudita è arrivata una sola offerta concreta di poco inferiore ai 100 milioni, cifra che non fa tentennare in alcun modo né il presidente né il calciatore azzurro

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è ancora a Castel di Sangro. In giornata ha incontrato De Laurentiis e Chiavelli e mercoledì sera è previsto un nuovo appuntamento: l'argomento sarà ovviamente il rinnovo dell'attaccante, con le parti che stanno cercando sempre più un punto di incontro per trovare l'intesa definitiva. Al momento al Napoli, nonostante le tante voci che si rincorrono, è arrivata solamente un'offerta concreta dall'Arabia di poco inferiore ai 100 milioni. Considerato che la richiesta del club è due - se non tre - volte superiore, attualmente non puà essere questa la cifra a far barcollare prima il presidente De Laurentiis e poi il calciatore. La priorità di Osimhen, comunque, è sempre quella di continuare a giocare in Europa.