Dopo aver chiuso per Jens Cajuste, il Napoli adesso spinge per arrivare a Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo. Sono ore decisive per il futuro anche di Piotr Zielinski, che si allontana sempre di più dagli azzurri. Martedì 8 agosto ci sono stati dei contatti con gli arabi dell'Al Ahli per portare avanti la trattativa.