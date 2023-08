Le parti hanno raggiunto l'accordo per il ritorno in biancoceleste dell'esterno sinistro, con l'agente del calciatore che sta definendo i dettagli contrattuali con il club di Lotito. Operazione impostata in prestito biennale con obbligo di riscatto

La Lazio e la Juventus hanno trovato l'accordo per il ritorno in biancoceleste di Luca Pellegrini. Base di intesa raggiunta tra i club, con l'agente del calciatore che sta definendo i dettagli contrattuali con il club di Lotito. Operazione impostata in prestito biennale con obbligo di riscatto: nel momento in cui verrà esercitato l'obbligo, il calciatore sarà legato alla Lazio da un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione.