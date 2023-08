Totti al Frosinone... ma Cristian, non Francesco. ll figlio dell'ex capitano della Roma, infatti, è un nuovo calciatore della Primavera giallazzurra. L'ufficialità è arrivata direttamente dal profilo Instagram dell'attaccante classe 2005. Cristian Totti, infatti, ha modificato la sua bio scrivendo "Official Football Player of @frosinonecalcio". Dopo diversi anni nel settore giovanile giallorosso, il diciassettenne sarà a disposizione di Adamo Gregucci per il prossimo campionato di Primavera 1.