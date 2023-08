Il presidente azzurro ha parlato su Sky Sport del futuro dell'attaccante nigeriano: "Osimhen resta. Ha un contratto di due anni, dove dovrebbe andare? I contratti sono rapporti bilaterali, e se la bilateralità c'è e non pende da una parte o dall'altra si va sempre d'amore e d'accordo. Con lui c'è fin dal primo momento, quindi state sereni e tranquilli"

"Osimhen resta". Esordisce così Aurelio De Laurentiis, che intervistato da Sky Sport ha parlato del futuro dell'attaccante nigeriano. "Ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti e sono sempre da rispettare: da entrambe le parti ovviamente, perché sono un rapporto bilaterale e finché la bilateralità c'è e non pende mai da una parte o dall'altra si va sempre d'amore e d'accordo. Con Osimhen la bilateralità c'è fin dal primo momento, quindi state sereni e state tranquilli". Intanto vanno avanti i discorsi tra Roberto Calenda, agente di Osimhen, e De Laurentiis per cercare l'intesa definitiva sul rinnovo del contratto del numero 9 azzurro.