All'Aston Villa interessa Nicolò Zaniolo. Gli inglesi stanno trattando per dare un ulteriore rinforzo offensivo a Emery, ma al momento non hanno disponibilità economiche elevate per presentare un'offerta importante al Galatasaray. Dunque si cerca un accordo per un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Per Zaniolo c'è anche lo Zenit che sarebbe disposto a pagare la clausola da 35 milioni e a offrire 9 milioni all'anno al giocatore.