Giorno di presentazione in casa Milan per Yunus Musah: "Felicissimo di essere qui, voglio dare una mano ai compagni. Seguo da sempre i rossoneri, il mio modello in campo è Yaya Tourè", le sue parole in conferenza CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Occhi puntati su Yunus Musah. Il centrocampista classe 2002 si è presentato alla stampa in veste di nuovo giocatore del Milan: "Sono felicissimo di essere qua, non vedo l'ora di poter dare una mano ai miei compagni da giocatore rossonero". Così sul suo stile di gioco e sul passato con Gattuso, suo ex allenatore al Valencia: "Voglio essere un centrocampista in grado di fare un po' di tutto, il mister non l'ho sentito, dovrò chiamarlo... (ride ndr)".



"Seguo da sempre il Milan, Yaya Tourè il mio modello" Diversi nuovi acquisti sono arrivati in questa sessione di mercato in casa Milan, così Musah sull'entusiasmo del nuovo spogliatoio: "Ci sono tanti giocatori di talento, poter lavorare con loro ogni giorno è un privilegio, voglio cogliere quest'opportunità per migliorare sempre". Sul suo passato italiano (ha cominciato la sua carriera nel Giorgione di Castelfranco Veneto, Treviso): "Ha sicuramente influenzato la decisione di venire al Milan, mio fratello è da sempre tifoso e grazie a lui conosco tanto della storia rossonera. Il mio modello è Yaya Tourè".

"Pioli mi vuole mezz'ala" Su quale giocatore lo ha impressionato di più una volta arrivato al Milan: "Qui sono tutti giocatori di alto livello, calciatori che una volta guardavo solo in televisione e oggi giocare con loro è un grande onore" Cosa chiede Pioli a Musah? "Sto parlando in questi giorni con il mister, mi sta insegnando il ruolo di mezz'ala, come inserirmi al meglio negli schemi della squadra. Voglio imparare il meglio possibile per aiutare la squadra ogni qualvolta nasca l'opportunità".

"Voglio creare di più e fare più gol" Le emozioni una volta varcato il centro sportivo rossonero: "Il Milan è un club che sta crescendo tanto in questi anni e io voglio dare una mano affinchè si mantenga questo livello, o si migliori". Giovanissimo, classe 2002, ma ha già giocato un campionato Mondiale e in Liga spagnola, dove sente di poter ancora migliorare: "Posso fare sicuro di più in fase offensiva, devo provare a creare più occasioni e fare più gol. Qui c'è un alto livello di tattica e questo mi aiuterà molto".