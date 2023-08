Dopo le tensioni delle ultime settimane, torna il sereno tra il terzino sinistro portoghese e il club azzurro: le parti hanno raggiunto un accordo per prolungare per un'altra stagione il contratto attualmente in scadenza nel 2025

Torna il sereno tra Mario Rui e il Napoli. Dopo le tensioni dei giorni scorsi che avrebbero anche potuto portare a una rottura tra le parti nel caso in cui fosse arrivata una proposta allettante da un alto club per il difensore, il terzino sinistro portoghese ha trovato l’accordo con il club azzurro per prolungare per un altro anno (dunque fino al 30 giugno 2026) il contratto, attualmente in scadenza fino al 2025. Atteso adesso solo l’annuncio ufficiale, ma la stretta di mano tra le parti c’è già stata.