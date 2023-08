Chiusa la trattativa con il Bologna per l'arrivo dell'attaccante, per lui un ritorno in nerazzurro: Arnautovic vestirà di nuovo la maglia dell'Inter dopo l'esperienza del 2010, intesa trovata sulla base di una cifra di circa 8 milioni di euro più 2 di bonus. Atteso tra stasera e domani a Milano per svolgere le visite mediche

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE