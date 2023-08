Cengiz Under lascia il Marsiglia e vola in Turchia: ufficiale il suo trasferimento al Fenerbahce per una cifra di circa 15 milioni di euro. Affare anche per la Roma, che dalla cessione del turco incassa 3 milioni di euro per via del 20% pattuito con il Marsiglia in caso di futura rivendita.

