Nonostante la concorrenza dell'Union Berlino, c'è uno spiraglio per l'arrivo in biancoceleste di Leonardo Bonucci. Idea per la difesa, si lavora per rendere il trasferimento del bianconero nella capitale più di un'ipotesi

Bonucci, ipotesi Lazio

La cosa certa è che il futuro di Bonucci resta incerto. Il difensore, fuori dal progetto dei bianconeri, potrebbe andare altrove per evitare di trascorrere tutto l'anno in tribuna. Apertura a un possibile trasferimento all'estero, con l'Union Berlino che negli ultimi giorni ha palesato un interesse. In Italia c'è invece la Lazio: c'è uno spiraglio per trasformare questa ipotesi in qualcosa di maggiormente concreto.