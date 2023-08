Il club azzurro non molla la pista che porta al giocatore del Celta Vigo: è lui il rinforzo per il centrocampo da regalare a Rudi Garcia. Manca ancora l'accordo con gli spagnoli ma si tratta

Dopo Cajuste , il Napoli è al lavoro per un altro centrocampista da regalare a Rudi Garcia . Si continua a trattare con il Celta Vigo per il gioiellino Gabri Veiga : non c'è accordo tra i due club , a differenza dell'intesa già trovata tra gli azzurri e il giocatore, che ha una clausola da 40 milioni di euro .

Le indiscrezioni dall'estero. L'Equipe: "Accordo trovato"

Mentre il Napoli continua a lavorare con il Celta per arrivare alla chiusura dell'affare, sono diverse le indiscrezioni che arrivano dall'estero. Qualche giorno fa fu AS a parlare di una trattativa allo stadio conclusivo, dettaglio non confermato fronte Napoli. Oggi, 14 agosto, è invece L'Equipe a rilanciare un affare in dirittura d'arrivo sulla base di un accordo da 36 milioni di euro, bonus esclusi più una percentuale sulla futura rivendita. Si tratta, ma manca ancora l'accordo totale.