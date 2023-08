Rinforzo a sorpresa per il club granata che ha chiuso per il classe 2000 Trivante Stewart: l'attaccante (18 gol nell'ultima stagione con il Mount Pleasant) è già in città, ora visite e firma. È il primo giamaicano ad approdare dal campionato caraibico alla nostra Serie A

Un giamaicano per la Salernitana. A sorpresa, infatti, la società del presidente Iervolino ha chiuso per l’arrivo di Trivante Stewart, attaccante classe 2000 del Mount Pleasant club con il quale ha messo a segno 18 gol nell’ultimo campionato giamaicano in 26 partite disputate.

Sarà il terzo giamaicano in Serie A

Una scommessa che il club granata è convinto di vincere: Trivante Stewart sarà il terzo giocatore giamaicano a giocare in Serie A dopo Ravel Morrison (Lazio 2015-17) e Rolando Aarons (Verona 2018), il primo per ad approdare in Italia direttamente dal campionato giamaicano. Trivante Stewart si trova già a Salerno e nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto. Stewart ha disputato 3 partite con la propria nazionale, senza però al momento riuscire a trovare la via del gol.