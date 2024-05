Può arrivare dalla Francia il nuovo ds giallorosso: il favorito è Florent Ghisolfi, attuale direttore sportivo del Nizza. Trentanove anni, in estate ha voluto l’italiano Farioli per la panchina, scelta che sta dando i suoi frutti visto che il Nizza sta lottando per un posto in Europa. Ghisolfi ha già avuto un incontro con la proprietà della Roma ed al momento avanti rispetto agli altri candidati, come Florian Maurice del Rennes e Tony D’Amico dell’Atalanta

Roma, Chi è Florent Ghisolfi

Trentanove anni, ex centrocampista con una decina di presenze in Ligue 1 con il Reims tra il 2012 e il 2014, Ghisolfi ha già lavorato al Lens prima di approdare in Costa Azzurra. Ed è stato proprio lui, la scorsa estate, a volere l’italiano Francesco Farioli per la panchina del Nizza. Scelta che sta dando i suoi frutti visto che il club rossonero, attualmente quinto in Ligue 1, sta lottando per un posto in Europa. Il Nizza veniva da una serie di stagioni deludenti, Ghisolfi ha deciso di affidare la squadra a un allenatore giovanissimo, di appena 35 anni (il brasiliano Dante, difensore e capitano, ne ha -per dire- 40) che non aveva mai allenato nei Top 5 campionati europei ma aveva esperienze solo in Turchia. Ha puntato su Farioli, con la missione di rilanciare la squadra, e dopo aver anche guidato la classifica in Francia per qualche settimana a inizio stagione, ora il Nizza sta appunto lottando per un posto in Europa. Come metodo di lavoro, Ghisolfi, è un dirigente che si confronta molto con il suo allenatore, che segue molto la squadra e lavora a contatto con lo staff tecnico. E chi lo conosce descrive il suo archivio giocatori come davvero notevole. Caratteristiche che hanno attirato su di lui le attenzioni della Roma.