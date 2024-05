Come riportato in Inghilterra, il West Ham avrebbe individuato Julen Lopetegui come sostituto di Moyes per la prossima stagione. Lo spagnolo nelle ultime settimane era stato accostato al Milan

Il futuro di Julen Lopetegui potrebbe essere ancora in Premier League. Come riporta Sky Sports UK, infatti, il West Ham avrebbe trovato un principio di accordo con lo spagnolo se, come sembra probabile, Moyes andrà via a fine stagione. Lopetegui è senza panchina da quando ha lasciato i Wolves, tre giorni prima dell'inizio della stagione 2023/24, ma ha continuato a vivere in Inghilterra con l'idea di tornare su una panchina di Premier. Il 57enne, che ha allenato anche Porto, Spagna, Real Madrid e Siviglia, nelle ultime settimane era stato accostato anche al Milan.