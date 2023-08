Il club azzurro continua a lavorare per regalare a Rudi Garcia il centrocampista spagnolo, con il quale è già stato raggiunto l'accordo: mercoledì il Napoli dovrebbe formalizzare l'offerta decisiva per raggiungere l'intesa definitiva con il Celta Vigo. L'operazione è slegata dalla cessione di Zielinski in Arabia: non è da escludere la permanenza a Napoli del polacco

Non è da escludere la permanenza di Zielinski

La trattativa Gabri Veiga non dipenderà dalla cessione di Piotr Zielinski, con il Napoli che questa operazione la vuole fare a prescindere. Il polacco non ha ancora deciso se andare o meno in Arabia Saudita, nonostante gli arabi siano fiduciosi verso un suo "sì". In realtà, anche per motivi familiari con la moglie che spinge molto per una permanenza a Napoli, non è da escludere una permanenza in azzurro.