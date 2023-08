Marko Arnautovic è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. L'attaccante austriaco, arrivato martedì sera in città, in mattinata si è sottoposto alle visite mediche con il club nerazzurro: contratto biennale per il classe '89, ora manca solamente l'annuncio ufficiale del club di Zhang. Arnautovic ha già riabbracciato i suoi tifosi: un gruppo di tifosi nerazzurri ha aspettato il giocatore all'esterno del Coni per un saluto e i primi selfie.