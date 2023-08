Terza avventura in giallorosso per l'argentino campione del mondo. Indosserà la numero 16, storica maglia di Daniele De Rossi: "Non m sarei mai permesso senza la sua autorizzazione. Mi ha mandato un messaggio dicendomi che sarebbe stato un piacere che lo avessi io". E DDR scrive: "Bentornato a casa"

C'è un nuovo 16 in città. Leandro Paredes, un ritorno al futuro parte III per la sua terza vita in giallorosso, con una griffe speciale: il nuovo numero di maglia. Benedetto da Daniele De Rossi, padrone del 16 dal 2005 fino al suo addio, alla Roma ma non al calcio; quello lo aveva fatto coronando il sogno di giocare con la maglia del Boca. La prima squadra della storia personale di Paredes.

"Un onore, non l'avrei mai preso se non mi avesse autorizzato"

Lo ha poi confermato anche lo stesso Leandro: "Non mi sarei permesso senza la sua autorizzazione - parole ai canali social giallorossi -. Mi ha mandato un messaggio dicendomi che sarebbe stato un piacere che avessi io il 16. È un onore, sarò sempre grato per come mi ha sempre aiutato, dentro e fuori dal campo". Alfa e omega: uno cresciuto nel Boca, prima di volare in Italia per la Roma (solo formalmente in prestito al Chievo come prima squadra) e uno che alla Bombonera ha chiuso la carriera. Ventisette partite insieme in giallorosso. E un nuovo capitolo da scrivere.